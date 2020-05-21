هيئة الزكاة توزع زكاة الفطر على 8200 أسرة مستورة بغزة

غزة - الرأي

وزعت هيئة الزكاة الفلسطينية أمس الأربعاء زكاة الفطر على 8200 أسرة مستورة في قطاع غزة، وذلك عبر البنوك المحلية الانتاج والوطني والبريد، حيث بلغ اجمالي المشروع لهذا العام قرابة 1,350,000 شيكل.

وقال إياد شعبان المدير التنفيذي لهيئة الزكاة، إن هذا المشروع جاء بالتعاون مع وزارة المالية والعديد من المؤسسات الشريكة.

وأضاف شعبان، أن مشروع زكاة الفطر يأتي ضمن المشاريع الإستراتيجية الهامة التي تنفذها الهيئة، والتي تسعى من خلالها إلى إدخال الفرحة والسعادة إلى بيوت العائلات المتعففة وسد حاجتها في ظل ما يعانيه قطاع غزة من حصار وإغلاق وتردي للأوضاع الاقتصادية.

وأشار إلى أن هيئة الزكاة ستواصل تقديم خدماتها الإنسانية في قطاع غزة، حيث قدمت الهيئة خلال شهر رمضان المبارك، العديد من المشاريع الاغاثية والمتمثلة بمشاريع افطار الصائمين، ومشاريع توزيع 8000 سلة غذائية، ومشاريع المساعدات النقدية والعينية الاغاثية بالاضافة الى دعم المشاريع التي تساهم في مواجهة فايروس كورونا والتي بلغت قيمتها 1.25 مليون شيكل.

وعبر شعبان عن شكره لوزارة المالية على جهودها الطيبة من خلال إتاحة البوابات الالكترونية للموظفين التي سهلت عميلة دفع زكاة الفطر، مثمنا دور الموظفين وأبناء شعبنا في إنجاح هذا المشروع ورسم البسمة على وجوه الأسر المستورة في قطاع غزة.