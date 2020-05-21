وكالة الرأي الفلسطينية مزاد على "نظارة" طفل نازح يمني يحقق 2.5 مليون ريال وكالة الرأي الفلسطينية فالنسيا يهنئ الأهلي المصري بذكرى نادي القرن وكالة الرأي الفلسطينية دوري الدرجة الأولى: نماء يعيد ترتيب أوراق فريقه الكروي وكالة الرأي الفلسطينية فريق الكرة في خدمات المغازي يكشف عن صفقاته السبع الجديدة وكالة الرأي الفلسطينية تسريبات لنظارات الواقع المعزز من أبل.. تعرف عليها وكالة الرأي الفلسطينية أبل لن تطرح سماعات الأذن السلكية مع iPhone 12 وكالة الرأي الفلسطينية مايكروسوفت تطور كمبيوتر خارق للذكاء الاصطناعى وكالة الرأي الفلسطينية الكمامة يمكن أن تقلل من انتشار فيروس كورونا بنسبة 75% وكالة الرأي الفلسطينية فوائد شرب المياه باستمرار على صحة جسمك وبشرتك وكالة الرأي الفلسطينية ما هو تأثير الملح على ضغط الدم؟
أخبار » الأخبار الفلسطينية

هيئة الزكاة توزع زكاة الفطر على 8200 أسرة مستورة بغزة

21 آيار / مايو 2020 03:51

غزة - الرأي

وزعت هيئة الزكاة الفلسطينية أمس الأربعاء زكاة الفطر على 8200 أسرة مستورة في قطاع غزة، وذلك عبر البنوك المحلية الانتاج والوطني والبريد، حيث بلغ اجمالي المشروع لهذا العام قرابة 1,350,000 شيكل.

وقال إياد شعبان المدير التنفيذي لهيئة الزكاة، إن هذا المشروع جاء بالتعاون مع وزارة المالية والعديد من المؤسسات الشريكة.

وأضاف شعبان، أن مشروع زكاة الفطر يأتي ضمن المشاريع الإستراتيجية الهامة التي تنفذها الهيئة، والتي تسعى من خلالها إلى إدخال الفرحة والسعادة إلى بيوت العائلات المتعففة وسد حاجتها في ظل ما يعانيه قطاع غزة من حصار وإغلاق وتردي للأوضاع الاقتصادية.

وأشار إلى أن هيئة الزكاة ستواصل تقديم خدماتها الإنسانية في قطاع غزة، حيث قدمت الهيئة خلال شهر رمضان المبارك، العديد من المشاريع الاغاثية والمتمثلة بمشاريع افطار الصائمين، ومشاريع توزيع 8000 سلة غذائية، ومشاريع المساعدات النقدية والعينية الاغاثية بالاضافة الى دعم المشاريع التي تساهم في مواجهة فايروس كورونا والتي بلغت قيمتها 1.25 مليون شيكل.

وعبر شعبان عن شكره لوزارة المالية على جهودها الطيبة من خلال إتاحة البوابات الالكترونية للموظفين التي سهلت عميلة دفع زكاة الفطر، مثمنا دور الموظفين وأبناء شعبنا في إنجاح هذا المشروع ورسم البسمة على وجوه الأسر المستورة في قطاع غزة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"معهد الأمل" يفتتح مركزاً لتدريب الخياطة لأمهات الأيتام بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟