مستوطنون يستولون على أراضٍ شرق رام الله

رام الله - الرأي

استولى مستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على أراض تقع بين بلدة دير دبوان وقرية رمون شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس بلدية دير دبوان منصور منصور، إن عشرات المستوطنين اقتحموا منطقة المزيرعة وهي أراض شاسعة تقع بين البلدة ورمون، واستولوا على نحو 47 دونما منها، وبدأوا بتجريف الأراضي بالجرافات، بحماية من جيش الاحتلال الذي يتواجد في المنطقة.

وأضاف منصور أن الأراضي التي تم الاستيلاء عليها مملوكة لأهالي دير دبوان ورمون، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال منعت المواطنين من الوصول إلى أراضيهم، وهددتهم بمغادرة المكان.

وطالب أصحاب الأراضي التي تم الاستيلاء عليها، والتي تحيط بها، بتسجيل أسمائهم للتوجه إلى الجهات الحقوقية والرسمية للتصدي للمستوطنين، وإعادة الأراضي لأصحابها.