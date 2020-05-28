الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من جنين

جنين - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، خمسة مواطنين من بلدتي يعبد وقباطية بمحافظة جنين بالضفة الغربية المحتلة

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد وشنت حملة دهم وتفتيش اعتقلت خلالها الأسير المحرر نور بشار أبو بكر (23 عاما)، وشقيقه براء (21 عاما)، ومحمد رياض تركمان (20 عاما).

كما داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في البلدة، عرف من أصحابها: شادي جمال أبو بكر وشقيقيه محمد وثائر، ومنزل عوض أبو زرينة قبها.

وفي وقت لاحق اقتحمت منزل الأسير المحرر عز الدين عمارنة، ومنزل والدته، واستجوبته ونجله المحرر مجاهد.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود مأمون أبو الرب، وعبد السلام نبيه أبو الرب، بعد أن اقتحمت منزلي ذويهما في بلدة قباطية، ما أدى الى اندلاع مواجهات اطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الغاز والصوت والأعيرة النارية باتجاه الشبان.