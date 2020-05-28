وكالة الرأي الفلسطينية الإفراط في فيتامين "د" للوقاية من كورونا خطر على صحتك وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: انخفاض على درجات الحرارة اليوم وغدًا وكالة الرأي الفلسطينية موقع إلكتروني يتيح مشاهدة شرائط الفيديو القديمة وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف أكبر مجموعة جديدة من الإسفنجيات آكلة اللحوم في أستراليا وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على آخر التسريبات عن نظارة آبل الذكية وكالة الرأي الفلسطينية تقرير الصحة بغزة حول مستجدات "كورونا" 27 مايو وكالة الرأي الفلسطينية الجنايات الدولية تطلب توضيحات حول وقف الاتفاقات مع الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الخارجية: وفاة وست إصابات من أبناء الجاليات في الخارج وكالة الرأي الفلسطينية إصابة أحد جنود الاحتلال خلال مناورة عسكرية وكالة الرأي الفلسطينية "منظمة التحرير" تعلن انفكاكها وإلغاء الاتفاقيات مع الاحتلال
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من جنين

28 آيار / مايو 2020 08:26

جنين - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، خمسة مواطنين من بلدتي يعبد وقباطية بمحافظة جنين بالضفة الغربية المحتلة

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد وشنت حملة دهم وتفتيش اعتقلت خلالها الأسير المحرر نور بشار أبو بكر (23 عاما)، وشقيقه براء (21 عاما)، ومحمد رياض تركمان (20 عاما).

كما داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في البلدة، عرف من أصحابها: شادي جمال أبو بكر وشقيقيه محمد وثائر، ومنزل عوض أبو زرينة قبها.

 وفي وقت لاحق اقتحمت منزل الأسير المحرر عز الدين عمارنة، ومنزل والدته، واستجوبته ونجله المحرر مجاهد.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود مأمون أبو الرب، وعبد السلام نبيه أبو الرب، بعد أن اقتحمت منزلي ذويهما في بلدة قباطية، ما أدى الى اندلاع مواجهات اطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الغاز والصوت والأعيرة النارية باتجاه الشبان.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع كفالات شهرية على الأيتام والفقراء

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟