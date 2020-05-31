مكافحة المخدرات تضبط 6 فروش حشيش وألف حبة مخدرة

غزة – الرأي:

ضبطت إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة ستة فروش حشيش وألف حبة مخدرة، اليوم الأحد، خلال مهمتين منفصلتين بمحافظتي غزة ورفح.

وفي تفصيل المهمتين، فقد ضبطت مكافحة المخدرات بمحافظة غزة - قسم الشجاعية والزيتون، أحد المطلوبين للعدالة وبحوزته ستة فروش من الحشيش، خلال كمين محكم بمحافظة رفح.

كما ضبطت شرطة المكافحة - قسم الرمال ألف حبة مُخدرة من نوع "ترامادول" بحوزة اثنين من المروجين خلال مهمة بمحافظة غزة.

ولفتت شرطة المكافحة إلى أنه تم إحالة الموقوفين والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق.