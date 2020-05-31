وكالة الرأي الفلسطينية قاسم: الاحتلال يحاول التغطية على جريمة إعدام الشهيد الحلاق وكالة الرأي الفلسطينية 109 حالات وفاة كورونا بصفوف الجالية الفلسطينية بالعالم وكالة الرأي الفلسطينية نادي الأسير: الاحتلال اعتقل أكثر من 750 مقدسيا منذ مطلع العام وكالة الرأي الفلسطينية نقابة الصيادين تنشر تنويهًا هامًا لحملة شهادات الانقاذ البحري وكالة الرأي الفلسطينية التنمية تنفي تحديد موعد صرف مخصصات الأسر الفقيرة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بغزة: لا إصابات كورونا جديدة في القطاع وكالة الرأي الفلسطينية الشباب والرياضة ومركز شبابنا يختتمان مبادرة تدريبية في إدارة المشاريع وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني يخمد حريقًا نشب بسيارة وسط القطاع وكالة الرأي الفلسطينية الأسير سامي جنازرة يواصل إضرابه لليوم 21 على التوالي وكالة الرأي الفلسطينية تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في قلقيلية
أخبار » الأخبار الحكومية

مكافحة المخدرات تضبط 6 فروش حشيش وألف حبة مخدرة

31 آيار / مايو 2020 07:52

مكافحة المخدرات تضبط 6 فروش حشيش وألف حبة مخدرة
مكافحة المخدرات تضبط 6 فروش حشيش وألف حبة مخدرة

غزة – الرأي:

ضبطت إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة ستة فروش حشيش وألف حبة مخدرة، اليوم الأحد، خلال مهمتين منفصلتين بمحافظتي غزة ورفح.

وفي تفصيل المهمتين، فقد ضبطت مكافحة المخدرات بمحافظة غزة - قسم الشجاعية والزيتون، أحد المطلوبين للعدالة وبحوزته ستة فروش من الحشيش، خلال كمين محكم بمحافظة رفح.

كما ضبطت شرطة المكافحة - قسم الرمال ألف حبة مُخدرة من نوع "ترامادول" بحوزة اثنين من المروجين خلال مهمة بمحافظة غزة.

ولفتت شرطة المكافحة إلى أنه تم إحالة الموقوفين والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"عطاء فلسطين" نفذت حملة "رمضان يجمعنا بالحب والعطاء" في ظل جائحة كورونا

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟