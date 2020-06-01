الاحتلال يعتقل 10 مواطنين بالضفة

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، 10 مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت عبد الله مصطفى أبو شاش ومحمد سليم حنون من طولكرم.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت 3 شبان قرب قرية سالم شرق نابلس ولم تعرف هوياتهم بعد، فيما اعتقلت الشاب عمرو أبو قرع من المزرعة الغربية شمال رام الله.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت الطالب بالثانوية العامة أمين عماد الصليبي والفتى خليل إياد زعاقيق وكلاهما من بيت أمر شمال الخليل، والأسير المحرر أحمد سلامة أبو راس وفاكر شريف أبو راس من بلدة دورا جنوبًا.