غزة- الرأي

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن صرف مخصصات جرحى مسيرات العودة غدًا الأربعاء عبر فروع بنك البريد.

وقالت الوزارة، إن آلية الصرف ستصدر عن بنك البريد لتوزيع الأسماء حسب الأحرف الأبجدية، داعيةً إلى ضرورة الالتزام بهذه الآلية.