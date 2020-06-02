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112 حالة وفاة كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية بالعالم

02 حزيران / يونيو 2020 07:29

الضفة المحتلة-الرأي:

ذكرت وزارة الخارجية برام الله، أنها سجلت 112 حالة وفاة بفيروس كورونا، في صفوف أبناء الجاليات الفلسطينية حول العالم، منهما حالتان جديدتان، إحداهما في مصر، والثانية في الولايات المتحدة الاميركية، وكذلك بإصابة 1793، منها 13 حالة جديدة في الكويت، وواحدة في موريتانيا.

كما أوضحت الخارجية في تقريرها اليوم الإثنين بتسجيل 946 حالة تعافٍ في صفوف جالياتنا حول العالم، منها حالتان جديدتان في ايطاليا وواحدة في الولايات المتحدة.

وبينت الخارجية أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية أفاد بتسجيل حالة وفاة جديدة في ولاية شيكاغو للمواطنة أميرة عتيق في الخمسينات من العمر ليرتفع عدد الوفيات الى 54 حالة في أميركا ويبقى عدد الإصابات 790، وحالات التعافي 307.

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