الخارجية الأمريكية: سنمنع المحكمة الدولية من مقاضاة إسرائيل

وكالات-الرأي:

اعلن وزير الخارجية الأمريكي، "مايك بومبيو"، اليوم الثلاثاء، أن الإدارة الامريكية ستعلن قريبًا عن الخطوات التي تنوي اتخاذها لمنع مقاضاة الولايات المتحدة وإسرائيل في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بتهم ارتكاب جرائم حرب.



وبحسب موقع "i24 news" العبري، أضاف "بومبيو" خلال مقابلة مع برنامج "بودكاست" المعروف بولائه للمحافظين: "نحن مصممون على حماية الأمريكيين و حلفائنا في إسرائيل من ملاحقة المحكمة الدولية الفاسدة"، معربًا عن قلقه الشديد من المحاولة لمحاكمة الولايات المتحدة بسبب جرائم ارتكبتها خلال الحرب في أفغانستان.



وتابع "المحكمة الدولية في لاهاي أصبحت فاسدة وتلاحق الشبان الأمريكيين الذين حاربوا بشدة، بموجب قانون الدولة الأكثر تحضرًا في العالم"، وفق تعبيره.



وكان بومبيو حذر منتصف الشهر الماضي المحكمة الدولية من مغبة محاكمة إسرائيل، وقال في بيان له: إن "المحكمة الجنائية الدولية تمثل هيئة سياسية وليس مؤسسة قضائية"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل لم تعد إلى جانب الولايات المتحدة، طرفاً في اتفاق روما، الذي تم بموجبه إنشاء المحكمة".