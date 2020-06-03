الأدلة الجنائية تكشف سرقة أحد المراكز التجارية بغزة

غزة- الرأي

كشف قسم البصمات في المعمل الجنائي الفلسطيني التابع للإدارة العامة للأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات في جهاز الشرطة الفلسطينية، النقاب عن قضية سرقة أحد المراكز التجارية في محافظة غزة.

وقال الرائد ياسر عصفور رئيس قسم البصمات في إدارة الأدلة الجنائية:" إن القسم تعامل مع بصمات مرفوعة من مسرح الجريمة الخاص في قضية السطو على أحد المراكز التجارية بالمحافظة وذلك بعد تلقي إشارة تفيد بوجود حادثة السطو، ونجح خلالها الفريق الفني في رفع عدد من البصمات من المحرزّات التي تم تحريزها ".

وأضاف عصفور إن الفريق المختص تمكن من تظهير ورفع أربع بصمات صالحة للمقارنة من مسرح الجريمة وتحويلها إلى قسم البصمات في المعمل الجنائي الفلسطيني للمقارنة والمضاهاة.

ولفت الرائد عصفور إلى أنه تم مقارنة ومضاهاة البصمات مع أحد المشتبه بهم من معتادي السلوك الاجرامي المحالين إلى القسم من المباحث العامة، وجد تطابق في البصمات المرفوعة من مسرح الجريمة وتعود إلى المواطن "ه. ز".

وأشار الرائد عصفور إلى أن الأدلة الجنائية أعدت تقريرًا فنيًا بالواقعة ورفعته إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة في القضية.