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لا وفيات وإصابة جديدة بـ"كورونا" بالمغتربين الفلسطينيين

03 حزيران / يونيو 2020 07:42

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فلسطين المحتلة - الرأي

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في صفوف المغتربين الفلسطينيين، ليستقر العدد على 112 حالة وفاة، فيما تم تسجيل إصابة جديدة في الكويت.

وأفادت أنه تم تسجيل إصابة جديدة في صفوف الجالية بالكويت، وهي ترقد حاليا في قسم العناية المركزة بسبب تدهور وضعها الصحي، وبذلك يرتفع عدد الإصابات في صفوف الجالية هناك إلى 33.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، بأنه لم يتم تسجيل حالات وفاة أو إصابات جديدة، ليستقر عدد الوفيات بالفيروس على 54، وعدد الإصابات 790، فيما بلغ عدد حالات التعافي حتى اللحظة 307 حالات.

وأفادت السفارة لدى بلجيكا ولوكسمبورغ بأنه لم يتم تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية منذ 15/05/2020، ليبقى عدد الإصابات 88 حالة، واحدة منها ترقد في المستشفى، فيما سجلت 10 حالات تعاف جديدة.

وذكرت السفارة لدى روسيا الاتحادية أنه تم تسجيل حالة شفاء جديدة لأحد الطلبة المصابين بفيروس كورونا وخروجه من المستشفى ليعود الى سكنه الجامعي.

وفي تركيا أشارت السفارة إلى القرار تمديد حق الإقامة في تركيا لحامل جواز السفر الدبلوماسي الفلسطيني من 30 يوما إلى 90 يوما، كل ستة أشهر.

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