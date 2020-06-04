الاحتلال يعتقل 21 مواطنًا بمداهمات واسعة بالضفة

الخليل - الرأي

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، طالت 21 مواطناً، بينهم شقيقان.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل واعتقلت كلا من: بلال عبد الرحمن عوض (18 عاماً) وكفاح أحمد أبو عياش (35 عاماً) ومحمد سامي أبو عياش (24 عاماً) وجميعهم من بلدة بيت أمر، ومعن عرفات العطاونة ومصطفى أحمد العصافرة وعصام علي زهورمن بيت كاحل، والشقيقان أحمد وإيهاب أبو ريا من مخيم العروب، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت شقيقهم عبد الله في ساعات متأخرة من الليل.

وذكر المكتب، أن القوات اعتقلت أربعة 4 شبان من بلدة عزون بمحافظة قلقيلة، وهم: سعد تيسير (٢٥ عاماً) ويحيى رشيد رضوان (18عاماً) وزيد فتحي سويدان (19عاماً) وإياد أحمد شبيطة (18عاماً)، وذلك بعد اقتحام منزل ذويهم والعبث بمحتوياتها، فيما جرى اعتقال أدهم رفيق شواهنة (34عاماً) من بلدة كفر ثلث جنوب قلقيلة.

وفي طولكرم، جرى اعتقال الشاب منجد رضوان بعد مداهمة منزله في مخيم طولكرم، كما واعتقلت أوس محمد الحصري بعد مداهمة منزله في ضاحية ذنابة شرق طولكرم، والطالب في جامعة بيرزيت يحيى القاروط من قرية إكتابا شرقي المحافظة.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال مدنية رام الله واعتقلت كل من أيسر نعيم العاروري وأيمن العتشان من قرية عارورة وأحمد كمال جميل ناصر وجميل كمال جميل ناصر من قرية قبيا غرب رام الله.

كما جرى اعتقال الشاب عبد الرحمن شعيبات من بيت ساحور بمحافظة بيت لحم.