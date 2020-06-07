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تحذير من تدهور صحة الأسير "الصباح" بسجون الاحتلال

07 حزيران / يونيو 2020 04:14

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فلسطين المحتلة - الرأي

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، من تدهور الوضع الصحي للأسير معمر الصباح، الذي يرقد في قسم العناية المكثفة في مستشفى "سوروكا".

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن الأسير الصباح عانى من تفاقم وضعه الصحي الخميس الماضي، ما استدعى نقله الى مستشفى سوروكا وادخل من الى العناية المركزة، بعد ان تبين انه مصاب بالتهاب حاد في الرئتين.

يذكر أن الأسير صباح (41 عاماً) من مدينة جنين كان قد دخل بداية العام الجاري عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية قد اعتقلت الأسير صباح بتاريخ 14/1/2003، وأصدرت بحقه حكما بالسجن الفعلي لمدة 23 عاماً.

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