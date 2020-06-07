​الحية: نودع قائدًا وطنيًا فذًا تمسك بثوابت شعبه

غزة- الرأي:

أكد نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة د. خليل الحية، أن شعبنا الفلسطيني يودع اليوم برحيل الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي رمضان شلح قائدًا فذًا وشخصية وطنية عملاقة تمسكت بثوابت شعبها وقيم دينها وإرث حضارتها.

وقال الحية في كلمه له خلال أداء صلاة الغائب على روح القائد رمضان شلح في المسجد العمري الكبير بمدينة غزة، "آن للفارس أن يترجل، وآن لهذا القائد أن يغادر الحياة بجسده، لكن فكره وروحه ستبقى في ذاكرة الأجيال".

وأضاف: نرثيك اليوم ونفتقدك يا أبا عبد الله، ولكن روحك تظللنا في مكان اعتدنا أن نودع فيه الشهداء في المسجد العمري في غزة، متابعًا: روحك وفكرك معنا، ونحن نقول إن لك من الأجر والثواب ما يضاهي أجر الشهداء، فأنت الغريب المجاهد.

وشدد على أن القائد شلح كان واضحًا وشفافًا في كل مواقفه الوطنية، مضيفًا: ها أنت اليوم يا مَن كلما التقيناك نشعر بصدق الانتماء والعطاء، رحلت وبقيت مواقف وكلماتك، فلم تختلط لهجتك وتتلعثم كلماتك.

واستذكر الحية كلمات شلح الوطنية الخالدة "إن بندقية المقاومة لا تؤجر"، موضحًا أن رسالة شلح اليوم لمجاهدينا أن جهادنا ومقاومتنا ليست للبيع أو الشراء، مشددًا على أن عيوننا وبنادقنا تنظر للقدس والأقصى.

وتقدم الحية بأحر التعازي لأبناء شعبنا في أماكن وجوده كافة، ولفصائل المقاومة الفلسطينية برحيل هذا القائد الوطني الفذ.

كما توجه باسم حركة حماس بأحر التعازي لقيادة حركة الجهاد الإسلامي، وللأخ الأمين العام للحركة أبو طارق النخالة، مردفًا: قائد فذ خلفه قائد أمين على إرث أبي عبد الله.

وتمنى الحية الرحمة والفردوس الأعلى للقائد رمضان شلح، وأن تكون وفاته قوة وعزيمة لنا، ووحدة في كل المفاصل.