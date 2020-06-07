وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تهدم بركسات باعة على حاجز قلنديا وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يهدمون جدارا استناديا شمال الخليل وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال ينصب بيوتا متنقلة وخياما شرق نابلس وكالة الرأي الفلسطينية ​الحية: نودع قائدًا وطنيًا فذًا تمسك بثوابت شعبه وكالة الرأي الفلسطينية تحذير من تدهور صحة الأسير "الصباح" بسجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية لجنة إسرائيلية تناقش مشروع قانون منع زيارات الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بغزة: لا إصابات كورونا جديدة في القطاع وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة النسائية في رفح تنفذ 163 مهمة خلال مايو وكالة الرأي الفلسطينية هندسة المتفجرات برفح تتعامل مع عدة أجسام مشبوهة وكالة الرأي الفلسطينية شرطة رفح تُنفذ 1507 مهمة خلال مايو
أخبار » أخبار الأسرى

أسرى سجني "عوفر" و"مجدو" يعانون نقصاً شديداً بالملابس

07 حزيران / يونيو 2020 06:25

HzVeF
HzVeF

فلسطين المحتلة - الرأي

قال نادي الأسير، اليوم الأحد، إن الأسرى في سجني "عوفر" و"مجدو" يعانون من نقص شديد في الملابس، وذلك بالتزامن مع ارتفاع نسبة المعتقلين في أقسام الأسرى الموقوفين، منذ مطلع شهر أيار المنصرم.

وأكد النادي، في بيان صحفي، أن استمرار توقف زيارات عائلات الأسرى التي تشكل السبيل الوحيد لتوفير الملابس، ساهم في تفاقم الأزمة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الملابس التي توفرها إدارة سجون الاحتلال في "الكانتينا"، والتي يتكبد الأسرى في شرائها بدلاً من أن توفرها لهم، وهذا يندرج على الكثير من الاحتياجات الأساسية للأسرى.

وطالب بضرورة الضغط على إدارة سجون الاحتلال من أجل توفير الاحتياجات اللازمة للأسرى، ووقف جملة الإجراءات التي اتخذتها مع إعلان حالة الطوارئ منذ شهر آذار/ مارس الماضي، والتي وضعت الأسرى في عزل إضافي، دون أن توفر أي بدائل لضمان حقوقهم.

وأضاف" بل واستخدمت إجراءاتها في فرض المزيد من سياسات التضييق على الأسرى، لا سيما فيما يتعلق بوقف زيارات عائلاتهم والمحامين، وذلك رغم إعلانها عن السماح للأسرى بالاتصال مع عائلاتهم، إلا أنها في واقع الأمر سمحت لفئة محدودة من الأسرى وبشروط، وحرمت الغالبية العظمى من الأسرى من التواصل مع عائلاتهم".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير" تنفذ مشروع تعبئة أسطوانات غاز الطهـي على اسر متعففه

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟