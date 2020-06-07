الاحتلال يخطر بهدم مسكن وبركس شرق يطا

فلسطين المحتلة - الرأي

أخطرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بإزاله مسكن وبركس وجدار حجري، شرق يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال داهمت منطقة ماعين جنوب شرق يطا، وأخطرت المواطن أحمد محمود الحمامدة، بهدم وازاله غرفة سكنية وبركس، وجدار حجري قديم.

في سياق آخر، سرق مستوطنون، مساء اليوم الأحد، محاصيل زراعية لمزارعين في مسافر يطا جنوب محافظة الخليل بالضفة الغربية.

وبينت المصادر أن مستوطنين من البؤرة الاستيطانية "يعقوب طاليا" المقامة عنوة على اراضي المواطنين في مسافر يطا، قاموا بسرقة محاصيل القمح والشعير والتبن من بيدر المزارع بركات مر، من منطقة توينين في المسافر الشرقية.