الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة

جنين - الرأي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 3 فتية من بيت لحم وهم: الأسير المحرر نصر الله إبراهيم صبيح (16 عاما)، ومحمود أحمد صلاح (16 عاما)، وهما من بلدة الخضر، ومحمد حسين ديرية (15 عاما)، من بلدة بيت فجار، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمود ياسر خزامية، ومهدي زكارنة، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما في بلدة قباطية.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الغاز والصوت تجاههم، دون وقوع إصابات.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن وسام زكريا عبد الحفيظ عويضات (22 عاما) من بلدة الشيوخ شمال الخليل، على أحد الحواجز العسكرية في بلدة العيزرية بالقدس المحتلة.