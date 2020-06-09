"الأمن الداخلي" يُحذّر من التعاطي مع صفحات مشبوهة أمنيًا

غزة- الرأي:

نشر جهاز الأمن الداخلي، اليوم الثلاثاء، تحذيراً من قيام أجهزة مخابرات الاحتلال الإسرائيلي بجمع معلومات وصور من المواطنين في قطاع غزة، من خلال صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "الأمن الداخلي" في تحذيره: "تقوم أجهزة مخابرات الاحتلال الإسرائيلي من خلال صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بالطلب من المواطنين في قطاع غزة تصوير أماكن وشوارع محددة عبر هواتفهم النقالة، وإرسالها عبر تلك الصفحات مقابل مكافآت بأشكال مختلفة".

ودعا الجهاز المواطنين في قطاع غزة إلى "الحذر من تلك الصفحات وعدم التعاطي معها"، لافتاً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لجأ إلى هذا الأسلوب "نتيجة عجزه في تجنيد العملاء والحصول على المعلومات".

وأكد "الأمن الداخلي" أن الأجهزة المختصة تتابع هذا الأمر، مُشدداً على أنه سيتم اتخاذ "الإجراءات القانونية بحق من يتعاطى مع هذه الصفحات ويتعامل معها".