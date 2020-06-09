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اوقف خدماته القانونية للمرضى

مركز حقوقي يحمل الاحتلال مسؤولية حياة مرضى غزة

09 حزيران / يونيو 2020 04:29

20141005_erez_crossing_reuters
20141005_erez_crossing_reuters

فلسطين المحتلة - الرأي

نفى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن يكون قد أصبح بديلا للسلطة الفلسطينية في التنسيق لسفر مرضى قطاع غزة للعلاج في مشافي الضفة الغربية المحتلة.

وشدد المركز على أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة المرضى في قطاع غزة، موضحاً أن الاحتلال يحاول الزج باسمه لتحقيق أغراض سياسية وتقديمه كبديل، وهو ما يرفضه بشكل كامل.

وقال: "الاحتلال يتحمل مسؤولية الذين يواجهون خطر الموت بسبب حرمانهم من الوصول للخدمات الطبية الأساسية غير المتوفرة في القطاع وفي أمس الحاجة للعلاج بالخارج".

وأشار المركز إلى أنه وعلى مدى أكثر من 15 عاماً يقدم خدمات للمرضى المحتاجين للعلاج بالخارج ويتدخل قانونياً مع الجانب الإسرائيلي، خصوصاً في الحالات المصنفة "إنقاذ حياة" ويتمكن في بعض الأحيان من مساعدة المرضى الحاصلين على حوالات طبية في الحصول على تصاريح لمغادرة القطاع لتلقي العلاج المطلوب.

ولفت إلى أنه يتدخل لمساعدة فئات أخرى من المدنيين في الحصول على حقهم بالحركة والتنقل وتمكينهم من السفر، وهي يقع بالكامل ضمن اختصاص عمل المركز في الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المدنيين.

ونوه إلى أنه خلال الأسبوعين الأخيرين استقبل العديد من حالات المرضى في أوضاع صحية حرجة ولديهم حوالات طبية صادرة عن وزارة الصحة للعلاج في مشافي الضفة الغربية، بما فيها الفلسطينية في القدس المحتلة.

وأضاف "هؤلاء المرضى بأمس الحاجة للمساعدة في الوصول إلى الخدمة الطبية، وقد قام المركز بالتدخل لمساعدتهم مع الجانب الإسرائيلي على غرار ما يقوم به من عمل على مدى سنوات، وعلى قاعدة حقوقي إنسانية واستناداً لمعايير مهنية صرفة".

وتابع "لم يكن في المتصور أن تبلغ سلطات الاحتلال هذا المستوى من التوظيف السياسي لحاجة المرضى للعلاج وتقديم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وكأنه بديل للسلطة الفلسطينية أو للالتفاف على قرارات القيادة بوقف التنسيق".

وقرر المركز الفلسطيني، وقف كافة خدماته القانونية للمرضى، معبراً عنه أسفه لذلك ومحملاً الاحتلال تبعية ذلك.

وشدد على أن قطاع غزة هو جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وان سلطات الاحتلال بصفتها قوة احتلال حربي، تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن حياة المدنيين في القطاع، بمن فيهم المرضى.

ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وفق للالتزامات الناشئة عن القانون الدولي، والتدخل الفوري لضمان وفاء قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتزاماتها تجاه المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم المرضى.

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