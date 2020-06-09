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الزراعة بغزة تنفي إصدار أي قرار يمنع استيراد المبيدات

09 حزيران / يونيو 2020 07:15

الزراعة في غزة
الزراعة في غزة

غزة- الرأي:

 نفت وزارة الزراعة الفلسطينية بغزة، إصدار أي قرار رسمي بمنع أي شركة فلسطينية من إستيراد أي مبيد زراعي، مشيرةً إلى أنها تقوم حاليا بإعداد الدليل الفلسطيني للمبيدات الزراعية، وسيتم إعتماد هذا الدليل وإصداره قريبا. 

وأكدت الوزارة في بيانٍ لها، أنها تعكف الآن على مراجعة جميع أصناف وأنواع المبيدات الزراعية المستوردة والتأكد من أن استيرادها يتم حسب الشروط والمعايير الفنية والصحية المتبعة لديها.

وأشارت إلى أنها منذ بداية  2020 بدأت في تنفيذ خطتها الإستراتيجية للنهوض بالقطاع الزراعي، وبدأت في التطبيق العملي لأحد أهم محاور هذه الخطة ألا وهو "تشديد الرقابة والمتابعة لمدخلات الإنتاج الزراعي التي يتم استيرادها من الخارج، ومن ضمنها المبيدات الزراعية، خصوصًا بعد الشكاوى المتكررة من المزارعين حول جودة وفاعلية العديد من المبيدات الزراعية المستوردة".

ويشار إلى أن ضعف إمكانات الوزارة في ظل الحصار يلزمها بتشديد معايير الاستيراد وفق أفضل ما يمكن أن يخدم المزارع أولا وقبل غيره من ذوي المصلحة، علما أن أبواب الوزارة ستبقى مشرعة أمام أي متضرر من إجراءاتها التي تهدف أصلا لحماية المزارع والحفاظ على الصحة العامة. 

وجددت الوزارة تأكيد دعمها الكامل للشركات الفلسطينية وأنها تمثل دعمًا وسندا لهذه الشركات كرافعة للاقتصاد الوطني الفلسطيني.

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