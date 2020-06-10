وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 5 مواطنين ويستولي على مخرطة بالخليل وكالة الرأي الفلسطينية إيطاليا تكشف عن كمامة يمكن استخدامها إلى ما لا نهاية وكالة الرأي الفلسطينية بأسعار رخيصة.. Oppo تطرح مجموعة من الإلكترونيات المتطورة وكالة الرأي الفلسطينية تكنولوجيا جديدة للكشف السريع عن بقايا المبيدات وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء صافية وحارة نسبيًا وكالة الرأي الفلسطينية علماء يكشفون خفايا مدينة رومانية بأكملها مدفونة تحت الأرض وكالة الرأي الفلسطينية فوائد خل التفاح على صحة الجسم والشعر وكالة الرأي الفلسطينية أعراض الحزام الناري عديدة منها صداع الرأس والطفح الجلدي وكالة الرأي الفلسطينية نصائح لمنع تهيج الجلد بسبب قناع الوجه خلال فصل الصيف وكالة الرأي الفلسطينية برعاية "الشباب والرياضة" مجموعة كشفية تنفذ مبادرة لصيانة بيوت الفقراء
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين ويستولي على مخرطة بالخليل

10 حزيران / يونيو 2020 08:33

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الخليل - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خمسة مواطنين واستولت على مخرطة بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال داهمت بلدة يطا جنوب الخليل، واعتقلت الأشقاء: إياد ورشيد، وعمر محمود رشيد، واستولت على مخرطة تعود لعائلتهم.

وفي السياق ذاته، اقتحمت القوات بلدة لشيوخ شمال الخليل، واعتقلت مهند موسى نعيم الحلايقة (23 عاما)، وعامر عويضات (24 عاما).

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دورا وفتشت عددا من منازل المواطنين، عرف من أصحابها أمين الوحواح، كما اقتحمت بلدة بني نعيم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير تفتتح بئر ومحطة تحليـة مياه "أبو ذر" في رفـح

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟