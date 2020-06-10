الاحتلال يعتقل 5 مواطنين ويستولي على مخرطة بالخليل

الخليل - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خمسة مواطنين واستولت على مخرطة بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال داهمت بلدة يطا جنوب الخليل، واعتقلت الأشقاء: إياد ورشيد، وعمر محمود رشيد، واستولت على مخرطة تعود لعائلتهم.

وفي السياق ذاته، اقتحمت القوات بلدة لشيوخ شمال الخليل، واعتقلت مهند موسى نعيم الحلايقة (23 عاما)، وعامر عويضات (24 عاما).

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دورا وفتشت عددا من منازل المواطنين، عرف من أصحابها أمين الوحواح، كما اقتحمت بلدة بني نعيم.