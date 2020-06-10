الاحتلال يعتقل 340 فلسطينياً خلال مايو الماضي

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان أن الاحتلال اعتقل 340 مواطنًا فلسطينيًا في الأراضي المحتلة خلال شهر مايو الماضي، من بينهم 25 طفلًا، و10 نساء.

وأشارت المؤسسات ضمن ورقة حقائق صدرت عنها اليوم الأربعاء، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت 162 مواطناً من القدس، و17 من رام الله والبيرة، و41 من الخليل، و64 من جنين، ومن بيت لحم 23 مواطناً.

كما اعتقلت خمسة مواطنين من نابلس، و15 من طولكرم، و10 من قلقيلية، بالإضافة إلى3 من قطاع غزة، فيما لم تُسجل حالات اعتقال في محافظات أريحا وطوباس وسلفيت.

وذكرت المؤسسات أن نسبة الاعتقالات تصاعدت خلال شهر مايو مقارنة مع سابقه أبريل، مؤكدة أن ذلك يتزامن مع استمرار انتشار وباء كورونا وبنسبة أعلى لدى الاحتلال؛ الأمر الذي قد يتسبب في نقله إلى المواطنين الفلسطينيين من خلال عمليات الاعتقال "الوحشية".

وبهذه الاعتقالات، يرتفع عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى نهاية شهر مايو 2020، لقرابة 4600 أسير، منهم 41 أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة 170 طفلاً، والمعتقلين الإداريين لما يقارب 380، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة 110 أوامر اعتقال إداري، من بينها 44 أمرا جديدا، و66 تمديدا.

ووقع على ورقة الحقائق كل من "هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان".