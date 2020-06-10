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" محصول البصل"بغزة..إنتاج وفير وجودة في الزراعة

10 حزيران / يونيو 2020 05:24

غزة- بسام العطار- الرأي:

افتتحت وزارة الزراعة اليوم الأربعاء، موسم البصل في قطاع غزة، ابتداءً من منطقة " الشوكة" شرق محافظة رفح جنوباً.

م. وائل ثابت مدير عام وقاية النبات بوزارة الزراعة صمود المزارعين في غزة، أوضح لـ"الرأي"، أن هذا العام شهد إنتاجاً وفيراً وبجودة عالية، نظراً لوجود مساحات واسعة تم زراعتها بمحصول البصل/ تقدر بـ 3200 دونم، بواقع إنتاج 16 ألف طن، ما يعني تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 100%.

ثابت أضاف أن وزارة الزراعة تبنت منذ عشر سنوات سياسية إحلال الواردات الأمر الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مؤكداً وقوف وزارته مع المزارعين لدعم صمودهم والتشبث في أرضهم، والاستماع الى مشاكلهم.

وبين أن الوزارة نجحت بتحقيق اكتفاءً ذاتياً في بعص المحاصيل الزراعية، حيث يتم تصدير 50 ألف طن في العام الواحد، بواقع 65 مليون دولار، يتم جلبها لدعم القطاع الزراعي في غزة.

وأوضح أن وزارته بالتعاون مع القطاع الخاص سعت العام الماضي لتخزين محصول البصل وذلك لضمان توفره في السوق المحلي وقت الندرة واستغلال فائض الإنتاج من المحصول، مبيناً أنه تم العمل بتقنية جديدة تعتمد على أجهزة تتحكم في نسب الرطوبة والحرارة، حيث يتم سحب الرطوبة الزائدة مما يطيل عمر محصول البصل.

المزارع ناهض ماضي ذكر لـ "الرأي"، أن محصول البصل يشهد انتقالة نوعية من حيث كمية المحصول وجودة الإنتاج، حيث تم زراعة 150 دونم من محصول البصل، بواقع 5 طن لكل دونم، مبيناً أن عشرات الأيادي العاملة وجدت لها عمل في مثل هذا الوقت من العام، حيث يتم فيها افتتاح السلة الغذائية الفلسطينية، كموسم البصل والبطاطا، والخيار والبندورة.

ماضي أكد وقوف جميع المزارعين الى جانب أبناء الشعب الفلسطيني لدعم صموده بأفضل المنتجات وبأقل الأسعار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع المحاصر.

وطالب ماضي وزارة الزراعة بأن تستمر في سياسة المنع للمحاصيل التي يوجد لها بديل بغزة كالبصل وغيره، مبيناً أن البصل من الخضروات المطلوبة بشكل كبير بالنسبة للمواطنين.

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