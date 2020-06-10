التنمية الاجتماعية بغزة تتفقد دور الحضانة المُرخصة

غزة- الرأي:

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الأربعاء جولة تفقدية لعدد من دور الحضانة المرخصة، بحضور وكيل الوزارة غازي حمد، ومدير عام الأسرة والطفولة منى العجلة، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام حسام الدجني، ورئيس قسم الطفولة المبكرة منال عدوان .

وأعرب "حمد" عن سعادته بالجهود المبذولة من قبل طواقم الوزارة ومسئولي الحضانات بالعمل وفق إجراءات وقائية كاملة ومتفق عليها مع وزارة الصحة حفاظاً على سلامة الأطفال وذويهم والطواقم العاملة داخل الحضانات.

بدورهم، عبر المسؤولين عن الحضانات عن فخرهم بالدور الرئيسي لوزارة التنمية الاجتماعية في المواصلة والمتابعة المستمرة وتقديم الخدمة اللازمة وتوفير كل ما يلزم لرعاية الأطفال داخل دور الحضانة .

وأشارت "عدوان" إلى أن الوزارة تشرف على 27 حضانة مرخصة وتتعامل معها وفقا للقوانين المنصوص عليها في حماية الطفولة، مؤكدة على أن كل من يخالف هذه القوانين يتم إخطاره بإغلاق فوري لها .

ونوهت إلى أن كل الحضانات غير الحاصلة على الترخيص يتم إبلاغها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات القانونية، وفي حال عدم الالتزام يتم إغلاقها، داعية كافة الأهالي لوضع أبناءهم في حضانات مرخصة وتعمل وفق القانون حفاظاً على سلامة أبنائهم .

وبينت أنه سيتم نشر أسماء كافة الحضانات المرخصة من قبل الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي ليتم التعرف عليها بشكل أكبر .