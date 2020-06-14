سلطة الموانئ البحرية تشرع بتعميق حوض الميناء

غزة- الرأي

شرعت سلطة الموانئ البحرية بوزراة النقل والمواصلات، بالتعاون مع وزارة الإسكان والأشغال العامة صباح اليوم الأحد، بتعميق حوض ميناء غزة البحري , وذلك من أجل الحفاظ على قوارب الصيادين

وأوضح أ . محمد حمو مدير سلطة الموانئ البحرية، أن هذا المشروع يهدف الى المحافظة على مستوى المياه داخل حوض الميناء وذلك حفاظاً على قوارب الصيادين من الاصطدام بالرمال , حيث بلغت مستوى المياه داخل الحوض في بعض المناطق متر واحد فقط مما يؤثر على حركة القوارب وتهديدها بالخطر .

وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي بدعم من وزارة المالية، وسيستمر العمل في منطقة اللسان البحري عدة أيام ليصل عمق الحوض إلى ستة أمتار.

وقال إن سلطة الموانئ البحرية تعمل ضمن الخطة السنوية لتطوير ميناء غزة البحري ومرافقه لهذا العام .