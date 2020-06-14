وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تعقد اجتماعًا لمنسقي الامتحان التطبيقي الشامل لدورة أغسطس القادم وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس تعزز تعاونها مع تعليم شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية الثروة السمكية تنظم جولات تفتيشيه على مناطق مصبات المجاري وكالة الرأي الفلسطينية استنئاف اعتصام أهالي الأسرى الأسبوعي بغزة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تحذر من الوضع الصحي للأسير المعزول منصور الشحاتيت وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الموانئ البحرية تشرع بتعميق حوض الميناء وكالة الرأي الفلسطينية صحيفة عبرية: دول عربية نقلت للسلطة أن ضم الضفة سيطبق على مراحل وكالة الرأي الفلسطينية "نقابات العمال" تتم 87مخالصة عمالية بقيمة 210 آلاف شيكل وكالة الرأي الفلسطينية "محيسن" يهنئ رئيس بلدية بيت لاهيا بمنصبه الجديد وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تشرع بحملة تقليم أشجار الشوارع والجزر
أخبار » الأخبار الحكومية

سلطة الموانئ البحرية تشرع بتعميق حوض الميناء

14 حزيران / يونيو 2020 01:15

سلطة الموانئ البحرية تشرع بتعميق حوض الميناء
سلطة الموانئ البحرية تشرع بتعميق حوض الميناء

غزة- الرأي

شرعت سلطة الموانئ البحرية  بوزراة النقل والمواصلات،  بالتعاون مع وزارة الإسكان والأشغال العامة  صباح اليوم الأحد،  بتعميق حوض ميناء غزة البحري , وذلك من أجل الحفاظ على قوارب الصيادين 
وأوضح أ . محمد حمو مدير سلطة الموانئ البحرية،  أن هذا المشروع يهدف الى المحافظة على مستوى المياه داخل حوض الميناء وذلك حفاظاً على قوارب الصيادين من الاصطدام بالرمال , حيث بلغت مستوى المياه داخل الحوض في بعض المناطق متر واحد فقط مما يؤثر على حركة القوارب وتهديدها بالخطر .
وأشار إلى  أن هذا المشروع يأتي بدعم من وزارة المالية، وسيستمر العمل في منطقة اللسان البحري عدة أيام ليصل عمق الحوض إلى ستة أمتار.
وقال إن  سلطة الموانئ البحرية تعمل ضمن الخطة السنوية لتطوير ميناء غزة البحري ومرافقه لهذا العام .

سلطة الموانئ البحرية تشرع بتعميق حوض الميناء 277fdd0b-c16d-43e9-b518-19fd6c047d44
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير "توزع سـلال خـضـار على (100) أسرة مستورة في غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟