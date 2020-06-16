وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: لا إصابات جديدة بـ "كورونا" في غزة وكالة الرأي الفلسطينية مرصد حقوقي: إسرائيل لا تحاسب مرتكبي الإعدامات ولا تمنعهم وكالة الرأي الفلسطينية مكتب حماد ينفي تصريحات مفبركة منسوبة له وكالة الرأي الفلسطينية القانوع: تصريحات غرينبلات هذيان سياسي وكالة الرأي الفلسطينية "النقل والمواصلات" .. جهود مضاعفة وإجراءات مشددة للوقاية من كورونا" تقرير" وكالة الرأي الفلسطينية أبو الغيط: خطط الضم الإسرائيلية تظل مفتقرة لأي تأييد دولي وكالة الرأي الفلسطينية ثلاث حالات وفاة من الجالية في مصر والسعودية بسبب كورونا وكالة الرأي الفلسطينية طواقم وزارة الاقتصاد تحرر 72 محضر ضبط وإتلاف وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خانيونس يتفقد دورة إعداد مدربي الفصول الافتراضية TOT وكالة الرأي الفلسطينية 101 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لدى الاحتلال
أخبار » عربي ودولي

مرصد حقوقي: إسرائيل لا تحاسب مرتكبي الإعدامات ولا تمنعهم

16 حزيران / يونيو 2020 05:03

351319C
351319C

فلسطين المحتلة - الرأي

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن "إسرائيل" لم تحدّد المسئولين عن ارتكاب جرائم الإعدام ولم تحاسبهم، ولم تفرض قوانين صارمة لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.

وأعرب الأورومتوسطي في الكلمة المشتركة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الاثنين، عن قلقه البالغ إزاء سلسلة عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء التي نفذتها القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وأشار إلى أنه في مايو الماضي فقط، قتلت القوات الإسرائيلية بالرصاص شابين فلسطينيين من ذوي الإعاقة، هما الشاب "مصطفى يونس" (27 عامًا) وقتل في 13 من الشهر الماضي رميًا بالرصاص بعد مشادة مع قوات أمن إسرائيلية عند مدخل مستشفى في "تل أبيب"، والشاب "إياد الحلاق" (32 عامًا) الذي قتل في 30 من نفس الشهر، وهو في طريقه إلى مدرسة إلوين البكرية للتعليم الخاص في القدس.

وقالت والدة الشهيد "الحلاق" أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الاثنين، إنها تخشى عدم إنصاف الاحتلال قضية نجلها الوحيد رغم كونه أعزلًا، ومن ذوي الإعاقة.

وأوضحت والدة الشهيد أنه على الرغم من مرور 17 يومًا على حادثة قتل نجلها، لم يتم إحراز أي تقدم في التحقيقات في قضيته، فيما ترفض "إسرائيل" نشر صور الدقائق الأخيرة لنجلها قبل وفاته، معتبرة ذلك "دليلًا على نية واضحة لإخفاء آثار هذه الوحشية.

ووردت رسالة والدة "الحلاق" ضمن كلمة شفوية ألقاها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بالاشتراك مع المعهد الدولي للحقوق والتنمية، ومجلس جنيف للحقوق والحريات، أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي في دورة اجتماعاته رقم 43 المنعقدة في جنيف.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز حقوقي يطالب وزيرة الصحة بتوفير رعاية شاملة لمرضى السرطان في غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟