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الصحة بالضفة: 5 إصابات جديدة بـ"كورونا" في رام الله والخليل

16 حزيران / يونيو 2020 08:39

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فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة في الضفة الغربية المحتلة الثلاثاء، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا لمواطنة في رام الله، و4 مواطنين من محافظة الخليل، بينهم مواطن من تفوح، ومواطن من حلحول ومواطنة ومواطن من مدينة الخليل.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن حصيلة الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 695 إصابة، بينها 324 في محافظة القدس، و299 في بقية المحافظات الشمالية، و72 إصابة في المحافظات الجنوبية.

وذكرت أن في عدد الحالات النشطة بلغ 120 حالة، منها 27 في محافظة القدس، وإصابة في بيت لحم، 42 في الخليل، 16 في قلقيلية، وإصابة في طولكرم، و4 في جنين، وإصابتان في أريحا، وإصابة في رام الله.

ونوهت إلى أن عدد حالات الشفاء بلغ 570 من مجمل الإصابات المسجلة، أي بنسبة 82% من مجمل الإصابات في فلسطين.

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