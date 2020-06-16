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تظاهرة ضد التهجير وهدم المنازل بالنقب المحتل

16 حزيران / يونيو 2020 08:54

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20200616053939

فلسطين المحتلة - الرأي

شارك العشرات من الفلسطينيين الثلاثاء، في وقفة احتجاجية ضد سياسة هدم البيوت والتهجير التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في النقب، نُظّمَـت على مدخل قرية رخمة مسلوبة الاعتراف.

ورفع المشاركون لافتات كُتِبت عليها شعارات "النقب أولًا"، و"من أجل النقب"، و"ضد تهجير النقب"، و"لا للاقتلاع"، و"كفى لهدم البيوت في النقب".

ويُعاني أهالي النقب من العرب، من الاعتداءات المستمرة، والهدم، فمثلا يعاني أهالي قرية العراقيب بشكل مستمر من هدم خيامهم على يد عناصر وحدة "يؤآف" المسؤولة عن هدم البيوت في النقب، إذ هُدمت القرية للمرة 176 في الخامس من آذار/ مارس الماضي.

وتستفز وحدات "يؤآف" وشرطة الاحتلال الإسرائيلية، أهالي العراقيب بشكل يومي وتحاول دفعهم للتصادم مع عناصرها بهدف اعتقالهم وإبعادهم عن القرية.

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