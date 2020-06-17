الزراعة بغزة: عام 2020 عام النهوض بالقطاع الزراعي

غزة- خاص الرأي

أكدت وزارة الزراعة في قطاع غزة أنها تسعى جاهدة إلى تعزيز الوصول إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة والاستغلال الأمثل للموارد وتحقيق الأمن الغذائي وتطوير الاقتصاد الزراعي المقاوم والمساهمة في تحسين نوعية حياة المزارعين.

وكيل وزارة الزراعة في قطاع غزة إبراهيم القدرة قال خلال جولة نظمتها وزارته بحضور لفيف من المؤسسات الصحفية والإعلامية أن وزارة الزراعة تسعى إلى ترسيخ أدبيات الاقتصاد المقاوم من خلال سياسة إحلال الواردات وسياسة توفير مستلزمات الإنتاج، بالإضافة لإطلاق شعار عام النهوض بالقطاع الزراعي لعام 2020.

وشملت جولة الصحفيين مختبرات وزارة الزراعة وأرض المزارع محمود المصري بالإضافة للمزرعة السياحية للفراولة المعلقة في بيت لاهيا.

اكتفاء ذاتي

واستهل القدرة جولة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية بالحديث عن كمية الإنتاج للمنتجات الوطنية في قطاع غزة للموسم 2019/2020.

وبين أن موسم الزيت والزيتون في قطاع غزة حقق اكتفاء ذاتياً بنسبة 100%، حيث قدرت المساحات المزروعة من محصول الزيتون في قطاع غزة بلغت 40000 دونماً زراعياً بإنتاج 30000 طن ( 6000 منها للتخليل والباقي لإنتاج الزيتون).

وفيما يخص قطاع الحمضيات بين القدرة ان المساحة المزروعة من محصول الحمضيات بلغ 20000 دونماً زراعياً بإنتاج 35000 طناً للموسم الزراعي 2019/20020.

ولفت أن قطاع الفراولة (المحصول التصديري) بلغت المساحة المزروعة منه بلغت 1750 دونماً زراعياَ منها 12 دونم معلق والباقي أرضي بقدرة إنتاجية 5200 طن، حيث تم تصدير حوالي 60% من المحصول.

وتطرق القدرة إلى إنتاج محصول البصل والذي حقق قطاع غزة إكتفاءً ذاتياً، حيث بلغت المساحة المزروعة منه 3300 دونماً زراعياً ينتج حوالي 17000 طن.

ونوه إلى أن محصول البطيخ وللعام العاشر على التوالي يحقق قطاع غزة إكتفاءً ذاتياً منه بنسبة 100% حيث بلغت المساحة المزروعة منه 4500 دونم بقدرة إنتاجية 50000 طن بعد إدخال وزارة الزراعة لتقنية التطعيم والتي رفعت الإنتاج والجودة والحد من استخدام المبيدات وطبقت على 3000 دونم للعام 2020.

وفيما يخص قطاع اللوزيات قدرت المساحة المزروعة من ( الخوخ والمشمش واللوز والبرقوق) 2400 دونم بقدرة إنتاجية 4280 طن، فيما بلغ قطاع الخضروات بقدرة إنتاجية 400 ألف طن، ويصدر منها 55 ألف طن بقيمة 65 مليون دولار يتم تسويقها للمحافظات الشمالية، لافتاً إلى أن استهلاك الخضروات في قطاع غزة يبلغ 1100 طن يومياً.

النهوض بالقطاع الزراعي

وكيل وزارة الزراعة في قطاع غزة تطرق إلى خطة وزارته خلال عام 2020ومحاور النهوض بالقطاع الزراعي من خلال تنفيذ الخطة التشغيلية، وتحقيق الأولويات والتي من أهمها تعزيز صمود المزارعين خاصة في المناطق الحدودية للقطاع من خلال تأهيل أراضي المزارعين، وتحسين سبل الوصول إليها، وتمكين المزارعين من الوصول لمصادر الطاقة والمياه من خلال توجيه المؤسسات، وتفعيل برامج الضغط والمناصرة لتسهيل وصولهم لمناطق العمل وضمان عدم الاعتداء عليهم سواء برش المبيدات أو إطلاق النار.

وأكد القدرة أن وزارته تسعى إلى تحسين الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج والإنتاجية وحماية المستهلك، وذلك من خلال التدخل في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني بهدف تمكين المزارع من تطبيق أفضل الممارسات الزراعية، وضع خطة لتحديد المساحات المزروعة لبعض الخضراوات والتي يكون في إنتاجها فائض في وقت ذروة الإنتاج .

القطاع الحيواني والنباتي

وكما تحدث القدرة عن خطة وزارته بتنظيم عملية الحجر الزراعي من خلال توفير محجر متكامل يشمل الشق الحيواني والنباتي، والاستمرار في تنفيذ البرنامج الدائم لتحصين المواشي (أغنام وأبقار) مع ضمان توفير الموازنة اللازمة للقاحات بشكل مستمر، إضافة للقيام بالجولات الإرشادية والندوات واللقاءات بالتنسيق مع المؤسسات الدولية والمحلية، ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وربط التصنيع الزراعي والصناعات التحويلية القائمة على المنتجات الزراعية

كما تطرق القدرة الى الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية (الأرض والمياه) من خلال زيادة الاستفادة من مياه الري المعالجة والتواصل مع الجامعات وتشجيع الباحثين والخبراء والمختصين لإجراء الدراسات العلمية والبحثية على المياه المعالجة والبحث عن تمويل من خلال المانحين أو الحكومة أو الوزارة لتغطية تكاليف الأبحاث والدراسات وتطبيق نتائجها على أرض الواقع.

وتسعى الوزارة حسب القدرة إلى مشاريع الطاقة المتجددة حسب توفر مبلغ التمويل وعدد المستفيدين والترويج لها لدى المنظمات الأهلية من خلال الاستفادة من الطاقة الشمسية لتشغيل الأصول الزراعية المختلفة وتشجيع الزراعة المعزولة لمحاصيل الخضار بهدف الحفاظ على التربة من التدهور وترشيد استهلاك الماء والاسمدة والمبيدات الكيماوية.

تطوير قطاعات

وأكد القدرة أن الوزارة تسعى جاهدة إلى دعم البنية التحتية الزراعية تأهيل وتطوير مختبرات وزارة الزراعة، وتطوير محطات التجارب الزراعية والمشاتل، وإنشاء وتطوير مفرخات للأسماك البحرية وتطوير حسبة السمك في مدينة غزة، وتحسين البنية التحتية لمزارع الدواجن والأبقار، إضافة الى دعم قطاع الثروة السمكية (تأهيل البيئة البحرية، الصيد البحري والاستزراع السمكي) من خلال إعادة تأهيل البيئة البحرية ودعم الصيادين والتخفيف من معاناتهم ودعم قطاع الاستزراع السمكي وتطويره وزيادة إنتاجيته ، بالإضافة لنشر الوعي البيئي للحفاظ على التنوع الحيوي وتبني الممارسات الزراعية الآمنة من خلال تبني الممارسات والعمليات الزراعية التي من شأنها المحافظة على سلامة الإنسان والبيئة وزيادة الإنتاجية.

محاور النهوض بالقطاع الزراعي

كما تحدث القدرة عن أهم وأبرز محاور النهوض بالقطاع الزراعي في عام2020 ، وتشمل المحور الرقابي من خلال مراقبة مدخلات ومستلزمات الإنتاج النباتي والحيواني وتشديد الرقابة على الأسمدة والمبيدات والبذور والتقاوي، والارتقاء بالإنتاج أفقياً ورأسياً، واضافة أصناف جديدة مثل الجزر والكوسا المعلقة والبازيلاء المعلقة والبامية في الدفيئات وتحديث مستمر في أصناف بذور الخضروات، واستزراع المناطق الشرقية وتوجيه المشاريع نحوها واستخدام المياه المعالجة في استزراع الأراضي وكمورد جديد للمياه، إضافة إلى فتح أسواق جديدة للتصدير والعمل على تصدير منتجات جديدة لم تُصَدر من قبل، وربط القطاع الزراعي بالقطاع الصناعي.

وبين القدرة أن هناك جهود تبذل لتحديث منظومة الإنتاج الحيواني وتوجيه المشاريع لتحديث مزارع الدواجن “كحظائر مثالية مزودة البطاقة الشمسية” وتطوير قاعدة بيانات زراعية متطورة ومتقدمة في قطاع غزة، يتم فيها تطبيق القاعدة الرقمية وقواعد البيانات الشاملة لجميع المزارعين والمربين وكذلك لجمع المساحات والأراضي الزراعية في قطاع غزة لجمع المحاصيل الحقلية وخصوصا المحاصيل الاستراتيجية مثل الزيتون والحمضيات والنخيل والخضروات.