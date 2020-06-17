وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بالضفة: 17 إصابة جديدة بـ "كورونا" بالخليل وتفوح وكالة الرأي الفلسطينية 4048 لاجئًا فلسطينيًا قضوا منذ بدء أحداث سوريا وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يجرفون عدة دونمات جنوب نابلس وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة بغزة: عام 2020 عام النهوض بالقطاع الزراعي وكالة الرأي الفلسطينية قرار بمنع اصطحاب الكلاب في الأماكن العامة بغزة وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف رفح تنفذ حملة جديدة لتنظيف مقبرة الحي السويدي بالمحافظة وكالة الرأي الفلسطينية وحدة الرقابة الداخلية بالمواصلات تصدر تقريراً عن أهم انجازاتها وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الإعلام ومؤسسة الثريا تخرجان دورة في إدارة الأزمات إعلامياً وكالة الرأي الفلسطينية المديرية العامة للتدريب تفتتح سلسلة دورات ميدانية متخصصة وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الوسطى تعزز تعاونها مع هيئة التوجيه السياسي
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

ارتفاع وفيات وإصابات "كورونا" بصفوف المغتربين الفلسطينيين

17 حزيران / يونيو 2020 09:27

coronavirus-patient
coronavirus-patient

فلسطين المحتلة - الرأي

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين بتسجيل حالتي وفاة، اليوم الأربعاء، بصفوف المغتربين الفلسطينيين في أميركا ومصر، ما يرفع عدد الوفيات إلى 142 حالة، و30 إصابة (2 الجزائر، 3 البرازيل، 25 أميركا) ما يرفع عدد الإصابات إلى 2078.

وأوضح فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الامريكية أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة في ولاية متشيغن للمواطن ذيب علي عون (69عامًا)، ليرتفع عدد الوفيات إلى 61، وتسجيل 25 إصابة جديدة، 11 منها في نيوجرسي، و7 في شيكاغو، و7 في ميتشغن، ليرتفع عدد الإصابات الاجمالي الى 879، ويبقى عدد المتعافين 362.

وأفادت السفارة لدى مصر عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية للسيدة صباح عبد الله النبراوي (72عاماً)، ليرتفع عدد الوفيات الى 7، وهي والدة أحد موظفي السفارة.

وجرى تعليق الدوام في السفارة المصرية والمندوبية بدءاً من صباح اليوم الأربعاء، لمدة أسبوع قابل للتمديد، وسيتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للموظف.

وأشارت السفارة في الجزائر أنه تم تسجيل إصابتين جديدتين في صفوف الطلبة، ليرتفع عدد الإصابات الى 14.

وأكدت السفارة في البرازيل تسجيل 3 إصابات جديدة في صفوف الجالية، تخضع اثنتان للحجر الصحي المنزلي وحالتهما مستقرة، والثالثة بالمستشفى ووضعها جيد، ليرتفع عدد الاصابات في صفوف الجالية الى 43.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز حقوقي يطالب وزيرة الصحة بتوفير رعاية شاملة لمرضى السرطان في غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟