ارتفاع وفيات وإصابات "كورونا" بصفوف المغتربين الفلسطينيين

فلسطين المحتلة - الرأي

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين بتسجيل حالتي وفاة، اليوم الأربعاء، بصفوف المغتربين الفلسطينيين في أميركا ومصر، ما يرفع عدد الوفيات إلى 142 حالة، و30 إصابة (2 الجزائر، 3 البرازيل، 25 أميركا) ما يرفع عدد الإصابات إلى 2078.

وأوضح فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الامريكية أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة في ولاية متشيغن للمواطن ذيب علي عون (69عامًا)، ليرتفع عدد الوفيات إلى 61، وتسجيل 25 إصابة جديدة، 11 منها في نيوجرسي، و7 في شيكاغو، و7 في ميتشغن، ليرتفع عدد الإصابات الاجمالي الى 879، ويبقى عدد المتعافين 362.

وأفادت السفارة لدى مصر عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية للسيدة صباح عبد الله النبراوي (72عاماً)، ليرتفع عدد الوفيات الى 7، وهي والدة أحد موظفي السفارة.

وجرى تعليق الدوام في السفارة المصرية والمندوبية بدءاً من صباح اليوم الأربعاء، لمدة أسبوع قابل للتمديد، وسيتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للموظف.

وأشارت السفارة في الجزائر أنه تم تسجيل إصابتين جديدتين في صفوف الطلبة، ليرتفع عدد الإصابات الى 14.

وأكدت السفارة في البرازيل تسجيل 3 إصابات جديدة في صفوف الجالية، تخضع اثنتان للحجر الصحي المنزلي وحالتهما مستقرة، والثالثة بالمستشفى ووضعها جيد، ليرتفع عدد الاصابات في صفوف الجالية الى 43.