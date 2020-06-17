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مستوطنون يحرقون أراضٍ زراعية في قرية بورين

17 حزيران / يونيو 2020 09:40

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فلسطين المحتلة - الرأي

أحرق مستوطنون، مساء اليوم الأربعاء، أراضي مزروعة بأشجار الزيتون في قرية بورين، ومساحات شاسعة من أراضي قصرة جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس إن عدداً من مستوطني "يتسهار" اقتحموا أراضي بورين وأحرقوا مساحة منها.

وأضاف أن المستوطنين هاجموا مواطني القرية بحماية جنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز اتجاه المواطنين.

وفي قصرة، أوضح دغلس أن مستوطني "يش كودش" أضرموا النار بحقول مزورعة بالقمح في أراضي قصرة، الامر الذي أدى إلى امتداد النيران لتصل لمساحات شاسعة، مبيناً أن مواجهات اندلعت في المنطقة عقب تصدي الأهالي للمستوطنين.

يشار إلى أن جرافات الاحتلال تشق طريقا في أراضي قصرة يصل مستوطنتي " يش كودش" و"مجدوليم".

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