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إصابة شاب برصاص الاحتلال في المغير شرق رام الله

20 حزيران / يونيو 2020 09:13

الضفة المحتلة-الرأي:

أصيب شاب،برصاص الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت في قرية المغير شرق رام الله المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الاحمر، بأن طواقمها قدمت الاسعاف الأولي لشاب أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الرأس، وتم نقله لمجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله.

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