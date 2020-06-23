وكالة الرأي الفلسطينية حركة حماس تلتقي نائب وزير الخارجية الروسي وكالة الرأي الفلسطينية 158 حالة وفاة كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية بالعالم وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس توقع عقود مبادرات مجتمعية مع جمعية الثقافة والفكر الحر وكالة الرأي الفلسطينية 5 إصابات غير محلية بكورونا في الأردن وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يحرقون أراضٍ فلسطينية شمال نابلس وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تعتقل أسيراً محرراً شمال رام الله وكالة الرأي الفلسطينية الضفة: إصابات جديدة بـ"كورونا" ترفع الحصيلة لـ 167 وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تعتقل أسيرًا محررًا شمال رام الله المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية إصابة شاب برصاص الاحتلال شمال بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية البدء بصرف المنحة القطرية مطلع الأسبوع المقبل
أخبار » عربي ودولي

حركة حماس تلتقي نائب وزير الخارجية الروسي

23 حزيران / يونيو 2020 07:38

حركة حماس تلتقي نائب وزير الخارجية الروسي
حركة حماس تلتقي نائب وزير الخارجية الروسي

وكالات-الرأي:

التقى وفد قيادي برئاسة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "إسماعيل هنيّة"، مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة، الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا، نائب وزير الخارجية السيّد ميخائيل بوغدانوف، وسعادة السفير الروسي لدى الدوحة نور محمد خولوف.

وضمّ وفد الحركة كلّا من رئيس مكتب العلاقات الدولية د.موسى أبو مرزوق، بالإضافة إلى الأستاذ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي السابق.

ووضع وفد الحركة السيد بوغدانوف في صورة المستجدات السياسية للقضية الفلسطينية، وعلى وجه الخصوص خطط الاحتلال الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية، حيث أكّد الوفد رفض حماس وكل مكونات شعبنا الفلسطيني لهذا الانتهاك الصارخ، وأنها ستعمل مع الكل الفلسطيني وأحرار العالم لإحباط هذه المخططات وغيرها من المشاريع الإسرائيلية، حتى الوصول إلى التحرير والعودة، وحقنا في إقامة الدولة الفلسطينية المستقّلة بكامل سيادتها على جوّها وبحرها وبرها وعاصمتها القدس.

كما شرح وفد الحركة الجهود التي تبذلها الحركة مع الكل الوطني لتحقيق المصالحة، وتوحيد الجهود الوطنية في مواجهة الاحتلال ومخططاته.

واتفق الطرفان على استمرار التنسيق والتشاور فيما يتعلق بقضيتنا الفلسطينية وتطوراتها المتلاحقة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية قوافل الخير تفتتح بئراً و محطة تحليـة مياه "ذو النورين" في خانيونس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟