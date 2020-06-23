وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة":تؤكد استمرار جهودها لاستيعاب اعداد أكثر لقروض الزواج وكالة الرأي الفلسطينية تحفيظ رفح يعقد اجتماعًا لمناقشة خطة المراجعة الأولية لحفظة 2020م وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزة ومعهد الأمل للأيتام يبحثان سبل التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية الوعظ والإرشاد بالعمل النسائي تنظم دورة في الإعلام الالكتروني وكالة الرأي الفلسطينية التلاوة والتجويد بالعمل النسائي يعقد اجتماعًا بالمشرفات وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة الوطنية تستعد لإطلاق العديد من المبادرات لتنظيف المقابر وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس :إزالة أعمدة انارة تعيق حركة المرور في أحد شوارع حي البطن السمين وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تعقد لقاءين تشاوريين لمناقشة مشاريع تطويرية في تل الهوا وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تمنح تخفيضات مالية لأصحاب الاستراحات وكالة الرأي الفلسطينية حركة حماس تلتقي نائب وزير الخارجية الروسي
أخبار » الأخبار الفلسطينية

قاسم: الإدارة الأمريكية تتصرف بعيدًا عن القانون والقرارات الدولية

23 حزيران / يونيو 2020 08:56

غزة- الرأي:

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم إن التصريحات المتواصلة من أركان الإدارة الأمريكية عن موقفها الداعم لمخططات الضم الاستعماري للضفة الغربية، تعكس منطق البلطجة والعربدة التي تتصرف بها الإدارة الأمريكية بعيداً عن القانون والقرارات الدولية.

وأوضح قاسم في تصريح صحفي أن استمرار هذه التصريحات يؤكد استهتار الإدارة الأمريكية بالمواقف العربية والدولية الرافضة لمخطط الضم الاستعماري، ما يستوجب على هذه الأطراف الرافضة لهذا المخطط اتخاذ مواقف وخطوات عملية لمنع الاحتلال من تنفيذ مخطط الضم الاستعماري.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية قوافل الخير تفتتح بئراً و محطة تحليـة مياه "ذو النورين" في خانيونس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟