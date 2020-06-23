قاسم: الإدارة الأمريكية تتصرف بعيدًا عن القانون والقرارات الدولية

غزة- الرأي:

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم إن التصريحات المتواصلة من أركان الإدارة الأمريكية عن موقفها الداعم لمخططات الضم الاستعماري للضفة الغربية، تعكس منطق البلطجة والعربدة التي تتصرف بها الإدارة الأمريكية بعيداً عن القانون والقرارات الدولية.

وأوضح قاسم في تصريح صحفي أن استمرار هذه التصريحات يؤكد استهتار الإدارة الأمريكية بالمواقف العربية والدولية الرافضة لمخطط الضم الاستعماري، ما يستوجب على هذه الأطراف الرافضة لهذا المخطط اتخاذ مواقف وخطوات عملية لمنع الاحتلال من تنفيذ مخطط الضم الاستعماري.