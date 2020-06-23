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مقتل مقدسي وإصابات برصاص أمن السلطة الفلسطينية

23 حزيران / يونيو 2020 08:56

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فلسطين المحتلة - الرأي

قتل شاب مقدسي وأصيب ثلاثة آخرين برصاص أجهزة الأمن الفلسطينية عصر الثلاثاء في بلدة العيزرية شرقي القدس المحتلّة.

جاء ذلك إثر خلاف شبّ بين عائلة العموري وبلدية العيزرية والأجهزة الأمنية حول إخلاء أرض في البلدة.

وذكر شهود عيان أنّ الشاب عامر العموري أصيب برصاصة في صدره أطلقها عليه عناصر الأمن الفلسطيني؛ بدعوى أنّه اعتدى على أرض خاصة.

وأعلنت الطواقم الطبية الإسرائيلية مقتل الشاب العموري متأثرًّا بإصابته بعد وصوله إلى المستشفى، فيما وصفت إصابة الثلاثة الآخرين بالطفيفة.

وأوضح شهود العيان أنّ الشاب القتيل قام برش الغاز في وجه رئيس بلدية العيزرية عصام فرعون خلال وجوده بالمكان برفقة سائق "باغر" ومساح أراضي ووالده، فيما قام آخرون بتحطيم سيارة رئيس المجلس.

وأشاروا إلى أنّ الأجهزة الأمنية الفلسطينية فرّت من المكان، بعد إطلاق الرصاص نحو العموري.

وبعد إعلان مقتل الشاب العموري، قام شبان من العائلة بإحراق واجهة مبنى بلدية العيزرية بالزجاجات الحارقة.

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