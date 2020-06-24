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الاحتلال يواصل عزل أسيرتين منذ 15 يوماً بمعتقل "الجملة"

24 حزيران / يونيو 2020 01:57

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله – الرأي:

تواصل إدارة سجون الاحتلال عزل الأسيرتين فدوى حماده، وجيهان حشيمة من القدس، في زنازين معتقل "الجلمة" منذ (15) يوماً، في ظروف قاسية وصعبة.

وحمّل نادي الأسير في بيان، اليوم الأربعاء، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسيرتين حمادة وحشيمة، وكافة الأسيرات.

وأشار إلى أن الأسيرة فدوى حمادة معتقلة منذ عام 2017، وهي محكومة بالسّجن لمدة عشر سنوات، والأسيرة الجريحة جيهان حشيمة معتقلة منذ عام 2016، وهي محكومة بالسّجن لمدة أربع سنوات، وتُعاني من عدة مشاكل صحية، تفاقمت جرّاء إصابتها برصاص الاحتلال أثناء عملية اعتقالها.

يذكر أن عدد الأسيرات في سجون الاحتلال (41) أسيرة.

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