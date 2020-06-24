وكالة الرأي الفلسطينية إطلاق النار..سلوكٌ غير حضاري يحوّل أفراحنا إلى أتراح وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يواصل عزل أسيرتين منذ 15 يوماً بمعتقل "الجملة" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل مواطن من غزة ويتهمه بإطلاق الصورايخ وكالة الرأي الفلسطينية توغل محدود لآليات الاحتلال شرقي الشجاعية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى ينتهي من مراجعة التشكيلات المدرسية المقترحة للعام القادم وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يستولون على عشرات الدونمات من أراضي في العيسوية وكالة الرأي الفلسطينية النقل والمواصلات تشرع بفحوصات عملية لسائقي قوات التدخل وحفظ النظام وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم 3 منازل بقرية بئر الحمام في النقب وكالة الرأي الفلسطينية التعليم والاوقاف تبحثان سبل التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية مركز شرطة معن بخان يونس ينظم طابور أركان لعناصره
أخبار » أخبار الأسرى

حكم إسرائيلي بالسجن 4 مؤبدات للأسير عاصم البرغوثي

24 حزيران / يونيو 2020 05:09

1292148639
1292148639

فلسطين المحتلة - الرأي

أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي العسكرية اليوم الأربعاء/ قرارًا بسجن المقاوم الأسير عاصم البرغوثي أربعة مؤبدات.

وذكرت القناة السابعة العبرية، أن محكمة عوفر العسكرية غربي رام الله أدانت الأسير البرغوثي بقتل جنديين ومستوطن، بالإضافة لإصابة آخرين، خلال عمليتين منفصلتين شمالي مدينة رام الله نهاية عام 2018.

ونفّذ الأسير عاصم البرغوثي عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "جفعات اساف" شرقي رام الله يوم 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، أدت لمقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين، بعد يوم واوحد من اغتيال جيش الاحتلال شقيقه صالح في قرية سردا شمالي المحافظة.

واتهم الاحتلال الأسير عاصم أيضًا بمشاركة شقيقه صالح بتنفيذ عملية إطلاق نار أدت إلى إصابة 10 إسرائيليين، قُتل أحدهم لاحقًا، قرب مستوطنة عوفرا شرقي رام الله، قبل أسبوع من اغتيال صالح.

واعتقل الاحتلال الأسير عاصم في قرية أبو شخيدم شمالي غرب رام الله بعد مطاردة استمرت شهرًا، وفي مارس/آذار 2019، هدم جيش الاحتلال منزله.

وقبل اعتقاله الأخير، أمضى الأسير عاصم 11 عامًا في سجون الاحتلال بتهمة الانتماء لكتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وخرج في أبريل/ نيسان 2018، أي قبل ثمانية أشهر من تنفيذه العملية.

ترجمة: صفا

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية قوافل الخير تفتتح بئراً و محطة تحليـة مياه "ذو النورين" في خانيونس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟