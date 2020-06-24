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إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال شمال أريحا

24 حزيران / يونيو 2020 07:40

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فلسطين المحتلة - الرأي

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، اليوم الأربعاء، نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، أطلقه جيش الاحتلال على مدخل قرية فصايل شمال مدينة أريحا والأغوار.

وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المواطنين الذين توجهوا للمشاركة في فعالية جماهيرية.

وأغلقت قوات الاحتلال مداخل القرية، التي شهدت انتشارا مكثفا للجنود الذين حاولوا منع المواطنين من الوصول والمشاركة في الفعالية، واحتجزوا عددا منهم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المكان.

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