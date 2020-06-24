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الشرطة البحرية بغزة تضبط "60" كيلو سمك فاسد

24 حزيران / يونيو 2020 09:01

ميناء-غزة
ميناء-غزة

غزة- الرأي:

ضبطت الشرطة البحرية في محافظة غزة أحد الصيادين يصطاد في المناطق الممنوعة والملوثة، وبحوزته نحو "60" كيلو سمك غير صالح للاستهلاك الآدمي بسبب طبيعة المنطقة.

وأكد الرائد نسيم عابد مدير دائرة غزة بالشرطة البحرية: أنه وخلال تسيير إحدى الدوريات التفقدية داخل البحر تم ضبط الكمية بحوزة أحد الصيادين أثناء اصطياده في مناطق ملوثة وسامة ".

وأضاف "عابد" أنه تم تحريز الكمية المضبوطة على الفور وتحويل الصيادين طرف أمن الساحل لمتابعة الاجراءات القانونية بحقهم، حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.

من جانبه، أوضح الرائد خالد أبو غوش مدير دائرة أمن الساحل أنه تم التعامل مع القضية وفق ما ينص عليه القانون مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الصيادين الموقوفين، بالتعاون مع هيئة القضاء العسكري.

وأضاف "أبو غوش" بأن الكمية المحرزة تم اتلافها كاملةً بحضور الجهات ذات العلاقة من وزارة الاقتصاد ومباحث التموين، بعد الانتهاء من إجراءات القضية.

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