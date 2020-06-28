دعوة فصائلية لاعتبار الأربعاء يوم غضب شعبي

غزة- الرأي:

أطلقت الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية اليوم الأحد، الخطة الوطنية لمواجهة قرارات الضم وصفقة القرن، داعين ليوم غضب شعبي الأربعاء.

جاء ذلك خلال لقاء الوطني "موحدون في مواجهة قرار الضم وصفقة القرن" نظّمته الفصائل بمدينة غزة، وسط حضور ممثلين عن الكل الوطني وقضاة ومسيحيين بغزة.

وأكد القيادي بحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش في البيان الختامي للقاء ممثلاً عن الفصائل، ضرورة تشكيل لجان الحماية الشعبية في الضفة للتصدي لإجراءات الضم، بالإضافة لتشكيل لجنة قانونية لتوثيق كل جرائم الاحتلال.

ودعا البيان إلى تفعيل البعد العربي للتوحد مع شعبنا في مواجهة قرار الضم، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل كامل المسؤولية حول قرار الاحتلال ضم أراضٍ فلسطينية بالضفة المحتلة.

وشدد على ضرورة التطبيق الفوري لقرارات المجلسين الوطني والمركزي بسحب الاعتراف بالاحتلال والتحلل من اتفاقات أوسلو والتزاماتها لأمنية والسياسية والاقتصادية، وكل ما يترتب عليها.

وطالب البيان بتفعيل المقاومة الشعبية باعتبارها الأسلوب الأنجع لإدارة الصراع ومواجهة إجراءات الاحتلال، داعيًا الأمناء العامين لاجتماع عاجل لمواجهة قرارات الضم واستعادة الوحدة الوطنية والاتفاق على استراتيجية وطنية لمواجهة التحديات الراهنة.

من جهته قال عضو المكتب السياسي بحركة حماس خليل الحية: نريد عملاً وطنيًا حقيقيًا لمواجهة الاحتلال؛ لذا نأمل أن يتمخض اجتماعنا عن فعالية وطنية كبرى لمواجهة التحديات.

ووجه الحية رسالةً للاحتلال أن "المراهنة على انشغالنا وانشغال العالم والاقليم هو رهان فاشل".

وشدد على أن المقاومة الشاملة هي واجب وطني لمواجهة مخططات الاحتلال، "ونعتبر الأراضي المعرضة للضم هي مواقع اشتباك اولى مع العدو؛ "ليعلم أن مقاومتنا جاهزة لصد العدوان".

وأكد الحية أن الوحدة الوطنية تحتاج لإيمان وشراكة؛ "لذا نحن بحاجة لاجتماع قيادي مقرر لنضع خطة نتفق عليها".