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"غانتس" يأمر الجيش بالبحث عن جثامين شهداء فلسطينيين

28 حزيران / يونيو 2020 06:52

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فلسطين المحتلة - الرأي

أمر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي "بيني غانتس"، بالبحث عن جثامين شهداء فلسطينيين مدفونين في فلسطين المحتلة، لاستخدامهم كورقة مساومة أمام حركة حماس.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأحد، إن "غانتس" وجه الجيش، مؤخراً للعثور على عشرات الجثامين التي تعود لمقاومين فلسطينيين، بعد أن تم فقدان أماكن دفنها.

وفي أبريل/ نيسان 2017 كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن "إسرائيل" أقرت بفقدان جثامين شهداء فلسطينيين "نفذوا هجمات ودفنوا في إسرائيل".

وبينت الصحيفة آنذاك، أن من بين 123 جثمانا طالب ذويهم باستعادتهم، تم العثور فقط على اثنين، لافتة إلى أن جزءاً من الشهداء الفلسطينيين تم دفنهم من خلال شركات خاصة، والتخلص من الوثائق المتعلقة بهم.

وكان الجيش الإسرائيلي قد بدأ عملية البحث عن الجثامين، خلال تولي موشيه يعالون وزارة الجيش (2013-2016)، قبل أن يجمد عملية البحث لاحقاً.

وأشارت "يديعوت" إلى أن هدف الخطوة هو الإمساك بـ"ورقة مساومة" أخرى لاستخدامها أمام حماس حال التوصل إلى صفقة فعلية لتبادل أسرى تستعيد "إسرائيل" بموجبها جنودها المفقودين في قطاع غزة.

ويرفض الاحتلال الإسرائيلي إطلاق سراح العديد من القادة الفلسطينيين المعتقلين لديه، في أي صفقة تبادل بذريعة مشاركتهم في "قتل إسرائيليين"، فيما تصر المقاومة على تنفيذ شروطها لإتمام أي صفقة.

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