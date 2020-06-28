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صحة رام الله: تسجيل 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا

28 حزيران / يونيو 2020 08:57

رام الله - الرأي:

أفادت وزيرة الصحة في حكومة رام الله مي الكيلة، مساء اليوم الأحد، بتسجيل 136 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، بينها 109 في محافظة الخليل، و23 في محافظة نابلس، و4 في ضواحي القدس، ما يرفع حصيلة الإصابات منذ صباح اليوم إلى 195 إصابة.

وأوضحت الكيلة، في بيان صحفي، أن مجمل الإصابات بالفيروس في فلسطين بلغ 2248 إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 621، والوفيات 7، والحالات النشطة 1620.

وأشارت إلى أن طواقم الطب الوقائي أجرت فحوصات لـ 638 عائدا من مصر، وروسيا، والأردن، وهم الآن قيد الحجر في أريحا إلى حين صدور نتائج فحوصاتهم خلال الساعات المقبلة.

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