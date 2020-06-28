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الاحتلال يصادق على التنقيب عن غاز بـ"المتوسط" قبالة لبنان

28 حزيران / يونيو 2020 09:25

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فلسطين المحتلة - الرأي

قال موقع "إسرائيل ديفنس" العبري إن حكومة الاحتلال صادقت مؤخراً على البدء بالبحث عن غاز في منطقة "بلوك ألون دي" بالبحر الأبيض المتوسط بالمنطقة المتنازع عليها مع لبنان.

وأضاف الموقع العبري، اليوم الأحد، أن البحث عن الغاز في هذه المنطقة قد يؤدي إلى صراع مع لبنان.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال رفضت على مدار الأعوام الماضية المصادقة على البحث في هذه المنطقة خشية المواجهة مع لبنان.

وزعم أن جهود الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب على ما يبدو قد أدت للتوصل لاتفاق سري بين لبنان و"إسرائيل" حول هذه القضية.

وأكد وزير الطاقة في الاحتلال وجود مصادقة من الحكومة الإسرائيلية على البحث عن غاز طبيعي في هذه المنطقة المتنازع عليها.

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