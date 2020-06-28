استئناف زيارات الأسرى بسجون الاحتلال الشهر القادم

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، أنه سيتم استئناف زيارات أهالي الأسرى لأبنائهم داخل السجون في 6 تموز/يوليو القادم، بعد انقطاع لأكثر من 3 أشهر بسبب جائحة كورونا.

وقال أبو بكر، في تصريحات صحفية الأحد، إنه سيتم توفير المعقمات لأهالي الأسرى، وسيتم اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الأسرى وذويهم، خلال توجههم وعودتهم من السجون.

ودعا منظمة الصليب الأحمر لتحمل مسؤولياتها والقيام بدورها وإزالة جميع العراقيل أمام زيارات الأهالي، وتزويد المعتقلين باحتياجاتهم من المعقمات التي تقيهم من الإصابة بالفيروس.