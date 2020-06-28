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خلافات كبيرة بين كوشنر وفريدمان بشأن خطة الضم

28 حزيران / يونيو 2020 09:43

الداخل المحتل-الرأي:

كشفت القناة "20" العبرية ، عن وجود خلافات كبيرة بين جاريد كوشنر مستشار الرئيس ترامب، وديفيد فريدمان سفير واشنطن في تل ابيب بشأن خطة الضم.

ونقلت القناة عن مصادر عبرية وصفتها بالرفيعة قولها "توجد خلافات بين كوشنر وفريدمان، حيث من المرجح تأجيل تنفيذ خطة الضم إلى أسابيع وربما أشهر قادمة".

وأوضحت القناة أن كوشنیر طلب التأجیل خشیة أن یقوم الفلسطینیون بإعلان دولة ونیل اعتراف دولي، بینما یضغط فریدمان على نتنیاھو بجنون لتنفیذ فوري للضم. 

وفي ذات السیاق قالت صحیفة "یسرائیل ھیوم" العبریة، الیوم الأحد إن الوفد الأمیركي لم یلتق القیادة الإسرائیلیة بعد رغم وصولھ منذ یومین إلى تل أبیب، بشأن الحدیث عن مخططات الضم.

وزعمت الصحیفة، أن المناقشة قد تتم الیوم، أو القیام بجولة للجنة رسم الخرائط، وتعتزم حكومة الاحتلال بدء إجراءات ضم مستوطنات بالضفة الغربیة في الأول من یولیو/تموز المقبل، بحسب تصریحات سابقة لنتنیاھو.

وتشیر تقدیرات الفلسطینیة، إلى أن الضم سیصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة. ورفضا لھذا المخطط الإسرائیلي، ینظم الفلسطینیون، منذ مطلع یونیو/ حزیران الجاري، فعالیات شعبیة وجماھیریة في الضفة الغربیة و غزة.

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