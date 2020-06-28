وزير "إسرائيلي" يرجح تنفيذ الضم خلال شهرين أو ثلاثة

الداخل المحتل-الرأي:

رجح وزير استخبارات "الإسرائيلي" "ايلى كوهين" أن يتم تنفيذ خطة فرض الضم الإسرائيلية للضفة خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلة.



وقال الوزير كوهين عبر قناة "كان" "إنها فرصة تاريخية أصبحت مواتية أمام دولة إسرائيل لدفع هذه الخطة قدما حتى موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية".



وأضاف "إن دول عربية التي تعزز علاقاتها مع إسرائيل في السنوات الأخيرة تعلم علم اليقين أن الفلسطينيين يرفضون جميع الخطط التي عرضت عليهم حتى اليوم، بضمنها خطط بعيدة المدى طرحها عليهم رئيسا للوزراء السابقان إيهود أولمرت وإيهود براك".



وأكد وزير الاستخبارات ايلى كوهين أن لهذه الدول العربية مصالح أمنية واقتصادية مشتركة مع دولة الاحتلال.