الصحة بغزة تكشف نتائج فحص عينات مشتبه إصابتها بكورونا

غزة- الرأي:

أكدت وزارة الصحة في غزة، عدم يتم تسجيل أي إصابات جديدة بالفيروس في قطاع غزة خلال 24 ساعة ماضية بعد إجراء عدد من العينات المشتبه بها.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي لمستجدات فيروس كورونا اليوم الثلاثاء، أنه تم إجراء الفحص المخبري لـ 48 عينة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عدد الاصابات المؤكدة بالفيروس بلغ 72 إصابة تعافى منها 57 حالة.

وبيّنت الوزارة أن عدد الحالات المؤكد إصابتها في غزة، منذ تفشي الوباء في مارس الماضي، وصلت إلى 72 حالة، شفي منها 57 حالة، وما زالت 14 حالة نشطة، بينما سجّل القطاع وفاة وحيدة بفيروس كورونا لمسنة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إن إجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة بلغت 12645 عينة منها 12573 عينة سلبية و72 عينة إيجابية.