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160 حالة وفاة كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية بالعالم

30 حزيران / يونيو 2020 06:09

وكالات-الرأي:

أعلنت وزارة الخارجية برام الله، عن تسجيلها 160حالة وفاة، و2586 إصابة (2 تشيلي، 49 امريكا)، و1355 حالة تعافي (البرازيل) في صفوف جالياتنا في العالم.

وافاد الفريق المختص بمتابعة أعمال اللجنة الفنية الخاصة بتطورات كورونا، أن المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة قررت ضرورة تقيد جميع المواطنين الفلسطينيين المغادرين إلى المملكة مروراً او مكوثاً (في الحالات الاستثنائية التي يسمح لها)، بعمل فحص خلو من فيروس كوفيد 19 قبل السفر بـ 72 ساعة، وذلك ابتداء من اليوم الثلاثاء، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المسافرين ومخالطيهم.

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