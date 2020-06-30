الاقتصاد تعتمد تعرفة حماية جمركية لأغطية المناهل المستوردة

قررت وزارة الاقتصاد الوطني اعتماد تعرفه حماية جمركية على أغطية المناهل المستوردة دعماً للمنتج الوطني.
وذكرت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة أنه تقرر اعتماد التعرفة الجمركية حسب قطر المنهل و الضغط و الوزان.
وأشارت الإدارة الى أنه تم التأكيد على الورش المحلية المنتجة لأغطية المناهل المسكوبة الالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة لاغطيه المناهل و مجاري الامطار المصنعة من الحديد الزهر، وطباعة اسم و مواصفات المنتج على الوجه العلوي.
ونوهت الى أن القرار جاء بناءً على مداولات لجنه متابعة العمل الحكومي في جلستها رقم (48) المنعقدة بتاريخ 16/06/2020 ، وتوصيات لجنة الشؤون الاقتصادية في جلستها رقم (19) المنعقدة بتاريخ 10/06/2020.
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