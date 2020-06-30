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مفترق السرايا يتزين بعائلة البرغوثي

30 حزيران / يونيو 2020 07:51

عائلة البرغوثي
عائلة البرغوثي

غزة- الرأي:

زينت صورة ضخمة لعائلة البرغوثي مفترق السرايا بغزة، حيث عُلّقت على اللوحة الرئيسية في المكان؛ تكريمًا للعائلة التي قدّمت تضحيات مشهودة في سجّل المقاومة.

وحَفرت عائلة البرغوثي اسمها بذاكرة الثورة الفلسطينية عبر سنوات ممتدة من العطاء والتضحيات؛ بدأت من أواخر سبعينيات القرن الماضي، من خلال الأسيرين عمر البرغوثي، وشقيقه نائل، عميد الأسرى، المسجون منذ 41 عامًا.

واشتملت اللوحة على صورة مجمعة لأفراد من العائلة يتوسطهم الشيخ الأسير عمر البرغوثي "أبو عاصف" والد الشهيد صالح البرغوثي منفذ عملية "عوفرا"، والأسيرين عاصم وعاصف البرغوثي، والى جانبه زوجته الأسيرة المحررة أم عاصف.

كما ضمت الصورة القيادي في حركة فتح الأسير مروان البرغوثي والقياديين في حركة "حماس" الأسير نائل البرغوثي، والأسير عبد الله البرغوثي، بالإضافة لصورة الأسير المحرر محمد البرغوثي، وخُط أسفلها عبارة للشيخ الأسير عمر البرغوثي قال فيها: "هذا طريقنا.. ونحن اخترناه".

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