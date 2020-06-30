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المفوضية الأوروبية: نركز جهودنا لمنع إسرائيل من ضم أراض في الضفة

30 حزيران / يونيو 2020 08:23

وكالات-الرأي:

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء،"أنه يركز جهوده لمنع "إسرائيل" من المضي في خطتها المعلنة لضم أجزاء من الضفة الغربية.

بدوره قال متحدث المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، "بيتر ستانو"، "إن الاتحاد الأوروبي يركز الآن جميع جهوده على منع حدوث الضم".

وأضاف: "ناقش وزراء خارجية الدول الأعضاء الوضع في اجتماعهم في 15 أيار/مايو، مؤكدين مجددا أن أي ضم سيكون ضد القانون الدولي، وفي الوقت نفسه، قرروا تكثيف الجهود الدبلوماسية وتواصلهم مع الشركاء مثل إسرائيل وفلسطين والولايات المتحدة والأردن وغيرهم  من الشركاء لحشد جهود الاتحاد لمنع حدوث أي ضم".

وتابع: "في حال نفذ الضم، فإن الدول الأعضاء ستنظر في الرد المناسب. لكننا في هذه المرحلة نستخدم جميع وسائلنا الدبلوماسية حتى لا نصل إلى هذه النقطة".

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